triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 6
Kortærmet England Energy Nike Dri-FIT Football-trøje til mænd - Work Blue/hvid/Obsidian

Genanvendte materialer

England Energy

Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

549,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Med 90'er-inspirerede detaljer og et holdspecifikt print giver denne England-top dig et tidløst design med teknologi, der kan klare den moderne kamp.


  • Vist farve: Work Blue/hvid/Obsidian
  • Stylenr.: IH1866-486

England Energy

549,90 kr.

Med 90'er-inspirerede detaljer og et holdspecifikt print giver denne England-top dig et tidløst design med teknologi, der kan klare den moderne kamp.

Produktoplysninger

  • Ribhals og -manchetter
  • Vævet logomærke
  • 100% polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Work Blue/hvid/Obsidian
  • Stylenr.: IH1866-486

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (2)

3 stjerner

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

  • Estilo noventero

    JosebaL704810686

    Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte

Kortærmet England Energy Nike Dri-FIT Football-trøje til mænd

England Energy

549,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 6