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Kortærmet Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd - Pitch Blue/Midwest Gold/hvid/Midwest Gold

Genanvendte materialer

Chelsea FC Strike

Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

399,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Denne Strike-top er lavet med svedtransporterende teknologi og har en slank pasform, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.


  • Vist farve: Pitch Blue/Midwest Gold/hvid/Midwest Gold
  • Stylenr.: II2325-426

Chelsea FC Strike

399,90 kr.

Denne Strike-top er lavet med svedtransporterende teknologi og har en slank pasform, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.

Produktinformation

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Pitch Blue/Midwest Gold/hvid/Midwest Gold
  • Stylenr.: II2325-426

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Meravigliosa

    alessandrom247912785

    Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia

Kortærmet Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

Chelsea FC Strike

399,90 kr.

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