Kortærmet Chelsea FC Academy Pro Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mindre børn

Genanvendte materialer
Chelsea FC Academy Pro
Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mindre børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Vis det grundlæggende til de små atleter, og se dem hæve deres spil til et højere niveau i Chelsea FC Academy Pro-trøjen. Den klassiske pasform og det fugtafvisende materiale holder sveden væk fra huden, når kampen bliver intens.
- Vist farve: Bright Blue/Midwest Gold
- Stylenr.: IR2092-452
Chelsea FC Academy Pro
Vis det grundlæggende til de små atleter, og se dem hæve deres spil til et højere niveau i Chelsea FC Academy Pro-trøjen. Den klassiske pasform og det fugtafvisende materiale holder sveden væk fra huden, når kampen bliver intens.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Bright Blue/Midwest Gold
- Stylenr.: IR2092-452
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 130 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Chelsea FC Academy Pro