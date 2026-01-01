Kortærmet Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT-fodboldopvarmningstrøje til mænd

Genanvendte materialer
Brazil Academy Pro
Kortærmet Nike Dri-FIT-opvarmningstrøje til fodbold til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.
- Vist farve: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
- Stylenr.: IH1662-369
Brazil Academy Pro
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.
Produktoplysninger
- Ribkant ved manchetter og halsudskæring
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Light Menta/Light Photo Blue/Canary
- Stylenr.: IH1662-369
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Brazil Academy Pro