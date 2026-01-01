Kortærmet Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn

Genanvendte materialer
Club Atlético de Madrid Strike
Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Denne Strike-top er lavet med svedtransporterende teknologi og har en klassisk pasform, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.
- Vist farve: Volt/hvid/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Stylenr.: II2666-702
Club Atlético de Madrid Strike
Denne Strike-top er lavet med svedtransporterende teknologi og har en klassisk pasform, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.
Produktinformation
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Volt/hvid/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
- Stylenr.: II2666-702
Størrelse og pasform
- Drengemodellen har størrelse M på og er 127 cm høj
- Pigemodellen har størrelse M på og er 140 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Club Atlético de Madrid Strike