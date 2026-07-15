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Kortærmet ACG Radical AirFlow Dri-FIT-trailløbetop til mænd - hvid/Anthracite

Genanvendte materialer

ACG Radical AirFlow

Kortærmet Dri-FIT-trailløbetop til mænd

879,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne kortærmede, løbsklare overdel er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.


  • Vist farve: hvid/Anthracite
  • Stylenr.: IV5366-100

ACG Radical AirFlow

879,90 kr.

REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.

Vores Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stofmateriale, der fokuserer på at skrue op for luftgennemstrømningen. Denne kortærmede, løbsklare overdel er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Vores Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.

Radical Innovation

Vores Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig.

Radical Construction

Det bløde, maskinstrikkede materiale med åbne huller, der er anvendt i hele tøjet, føles glat mod huden. Foldbar, elastisk kant giver pålidelig komfort og slidstyrke.

Skelsættende komfort

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Flere fordele

  • Det ultraåndbare strikmateriale med åbne huller føles blødt og glat mod huden.
  • Den er designet til at føles rummelig ved skuldrene, ærmerne og kroppen, så du føler dig mindre begrænset.

Produktoplysninger

  • ACG-branding på brystet
  • Vævet logomærke på venstre kant
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/Anthracite
  • Stylenr.: IV5366-100

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Best New Summer Shirt

    Teechw439585460

    Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it

  • TTS

    AIRCHOW

    Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).

Kortærmet ACG Radical AirFlow Dri-FIT-trailløbetop til mænd

ACG Radical AirFlow

879,90 kr.

Et bærbart, afkølende mikroklima til de varme naturstier.

Designet til

Trail-konkurrenceløb

Skabt til at

holde dig kølig

Ventilation for at

forbedre luftgennemstrømningen

Funktioner til performance

  • Kølig stil

    Specialudviklede luftkanaler, der accelererer luftgennemstrømningen til huden, så det føles, som om du har en storm på kroppen.

  • Klar til konkurrence

    Kort snit, så man har bedre adgang til bæltet. Foldbar, elastisk kant giver pålidelig komfort og slidstyrke.

  • Testet af atleter

    Fra klimakamre i Nike Sports Research Lab til podieplaceringer. 50 eliteatleter, 1.000 timers hård test. Kan modstå alle situationer.

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