Kort Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetanktop til kvinder

Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Kort Dri-FIT ADV-løbetanktop til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Denne vævede top er opdateret med frisk grafik og en besked til din modstander og er klar til løbet. Den er let og åndbar med avanceret svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig kølig, mens du efterlader dine konkurrenter i støvet.
- Vist farve: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Stylenr.: IF3649-570
Nike AeroSwift
Denne vævede top er opdateret med frisk grafik og en besked til din modstander og er klar til løbet. Den er let og åndbar med avanceret svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig kølig, mens du efterlader dine konkurrenter i støvet.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Sideslidser og perforerede sektioner foran og bagpå giver luftgennemstrømning i områder, hvor der dannes meget sved.
- Limede sømme ved hals og ærmegab giver en blød, behagelig fornemmelse og ubegrænset bevægelsesfrihed.
Produktoplysninger
- "Too Fast To Follow"-grafik på ryggen
- 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Stylenr.: IF3649-570
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 170 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike AeroSwift