Kort Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetanktop til kvinder

Denne vævede top er opdateret med frisk grafik og en besked til din modstander og er klar til løbet. Den er let og åndbar med avanceret svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig kølig, mens du efterlader dine konkurrenter i støvet.

Vist farve: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava

Stylenr.: IF3649-570