Kort Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetanktop til kvinder

Denne løbetop er designet med en præmie i tankerne og hjælper med at holde dig tør og komfortabel, når du krydser målstregen. Den er svedtransporterende, åndbar og forbedret med et print, der er inspireret af det blændende skær fra et diamanttrofæ.

Vist farve: Off White/sort

Stylenr.: IF3647-101