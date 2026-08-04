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Kort Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetanktop til kvinder - Off White/sort

Genanvendte materialer

Nike AeroSwift

Kort Dri-FIT ADV-løbetanktop til kvinder

649,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Denne løbetop er designet med en præmie i tankerne og hjælper med at holde dig tør og komfortabel, når du krydser målstregen. Den er svedtransporterende, åndbar og forbedret med et print, der er inspireret af det blændende skær fra et diamanttrofæ.


  • Vist farve: Off White/sort
  • Stylenr.: IF3647-101

Nike AeroSwift

649,90 kr.

Denne løbetop er designet med en præmie i tankerne og hjælper med at holde dig tør og komfortabel, når du krydser målstregen. Den er svedtransporterende, åndbar og forbedret med et print, der er inspireret af det blændende skær fra et diamanttrofæ.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV forbedrer vores svedtransporterende teknologi med avanceret køling og zoner med åndbarhed, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Letvævet stof har perforerede sektioner for at forbedre åndbarheden i områder med høj svedintensitet.
  • Limede sømme ved hals og ærmegab giver en blød, behagelig fornemmelse og ubegrænset bevægelse.
  • Sideslidser giver optimal luftgennemstrømning.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Off White/sort
  • Stylenr.: IF3647-101

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

1 stjerne

  • fattyrunner85

    I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute

Kort Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetanktop til kvinder

Nike AeroSwift

649,90 kr.

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