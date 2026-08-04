Kort Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetanktop til kvinder

fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Denne løbetop er designet med en præmie i tankerne og hjælper med at holde dig tør og komfortabel, når du krydser målstregen. Den er svedtransporterende, åndbar og forbedret med et print, der er inspireret af det blændende skær fra et diamanttrofæ.
Nike AeroSwift
Denne løbetop er designet med en præmie i tankerne og hjælper med at holde dig tør og komfortabel, når du krydser målstregen. Den er svedtransporterende, åndbar og forbedret med et print, der er inspireret af det blændende skær fra et diamanttrofæ.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
1 stjerne
fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Nike AeroSwift