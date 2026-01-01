Knælange Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper Nike Dri-FIT ADV-fodboldstrømper

Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper
Knælange Nike Dri-FIT ADV-fodboldstrømper
Klarna tilgængelig ved kassen.
Klæd dig på ligesom dit hold i denne Paris Saint-Germain VaporFast-strømpe. Hele strømpens ben er designet til at hjælpe med at reducere klemning i læggen, hvilket betyder, at du ikke længere behøver at skære huller i dine strømper. De har avanceret, svedtransporterende teknologi og strategisk placeret polstring, der hjælper med at holde dig fokuseret på banen.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IQ6934-010
Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper
Klæd dig på ligesom dit hold i denne Paris Saint-Germain VaporFast-strømpe. Hele strømpens ben er designet til at hjælpe med at reducere klemning i læggen, hvilket betyder, at du ikke længere behøver at skære huller i dine strømper. De har avanceret, svedtransporterende teknologi og strategisk placeret polstring, der hjælper med at holde dig fokuseret på banen.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
- Forlænget kant hjælper med at holde strømpen på plads og reducerer sammenkrølning.
Produktoplysninger
- 95% polyester/5% elastan
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IQ6934-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper