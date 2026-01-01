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Knælange Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper Nike Dri-FIT ADV-fodboldstrømper - sort/hvid

Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper

Knælange Nike Dri-FIT ADV-fodboldstrømper

169,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Klæd dig på ligesom dit hold i denne Paris Saint-Germain VaporFast-strømpe. Hele strømpens ben er designet til at hjælpe med at reducere klemning i læggen, hvilket betyder, at du ikke længere behøver at skære huller i dine strømper. De har avanceret, svedtransporterende teknologi og strategisk placeret polstring, der hjælper med at holde dig fokuseret på banen.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: IQ6934-010

Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper

169,90 kr.

Klæd dig på ligesom dit hold i denne Paris Saint-Germain VaporFast-strømpe. Hele strømpens ben er designet til at hjælpe med at reducere klemning i læggen, hvilket betyder, at du ikke længere behøver at skære huller i dine strømper. De har avanceret, svedtransporterende teknologi og strategisk placeret polstring, der hjælper med at holde dig fokuseret på banen.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
  • Forlænget kant hjælper med at holde strømpen på plads og reducerer sammenkrølning.

Produktoplysninger

  • 95% polyester/5% elastan
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: IQ6934-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Knælange Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper Nike Dri-FIT ADV-fodboldstrømper

    Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper

    169,90 kr.

    Fuldend looket

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