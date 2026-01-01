Knælange Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper Nike Dri-FIT ADV-fodboldstrømper

Klæd dig på ligesom dit hold i denne Paris Saint-Germain VaporFast-strømpe. Hele strømpens ben er designet til at hjælpe med at reducere klemning i læggen, hvilket betyder, at du ikke længere behøver at skære huller i dine strømper. De har avanceret, svedtransporterende teknologi og strategisk placeret polstring, der hjælper med at holde dig fokuseret på banen.

Vist farve: sort/hvid

Stylenr.: IQ6934-010