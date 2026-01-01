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Knælange Nike Everyday Elevated-fodboldstrømper (1 par) - sort/Platinum Tint

Nike Everyday Elevated

Knælange strømper (1 par)

119,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere det garn, der bevarer formen, den sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og den opdaterede pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.


  • Vist farve: sort/Platinum Tint
  • Stylenr.: IO1846-010

Nike Everyday Elevated

119,90 kr.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere det garn, der bevarer formen, den sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og den opdaterede pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.

Fordele

  • Polstring ved hælen og fodballen har en blød fornemmelse.
  • Den konstruerede svangstøtte og en opdateret pasform omslutter din fod for en behagelig fornemmelse, der bliver, hvor den skal.
  • Det forstærkede design i tåen og hælen er skabt til at modstå daglig slitage.
  • Nike Dri-FIT-teknologi holder fødderne tørre og godt tilpas.
  • Mesh i hele overdelen giver åndbarhed.
  • Størrelsen, der er syet under foden, forhindrer, at en sok mister sin makker.

Produktoplysninger

  • 97% polyester/3% elastan
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Platinum Tint
  • Stylenr.: IO1846-010

Størrelse og pasform

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    Knælange Nike Everyday Elevated-fodboldstrømper (1 par)

    Nike Everyday Elevated

    119,90 kr.

    Fuldend looket