Knælange Nike Everyday Elevated-fodboldstrømper (1 par)

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Nike Everyday Elevated
Knælange strømper (1 par)
119,90 kr.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere det garn, der bevarer formen, den sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og den opdaterede pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.
- Vist farve: sort/Platinum Tint
- Stylenr.: IO1846-010
Nike Everyday Elevated
119,90 kr.
Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere det garn, der bevarer formen, den sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og den opdaterede pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.
Fordele
- Polstring ved hælen og fodballen har en blød fornemmelse.
- Den konstruerede svangstøtte og en opdateret pasform omslutter din fod for en behagelig fornemmelse, der bliver, hvor den skal.
- Det forstærkede design i tåen og hælen er skabt til at modstå daglig slitage.
- Nike Dri-FIT-teknologi holder fødderne tørre og godt tilpas.
- Mesh i hele overdelen giver åndbarhed.
- Størrelsen, der er syet under foden, forhindrer, at en sok mister sin makker.
Produktoplysninger
- 97% polyester/3% elastan
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: sort/Platinum Tint
- Stylenr.: IO1846-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 177 cm høj
- Størrelsesguide
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Nike Everyday Elevated
119,90 kr.