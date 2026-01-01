Knælange Nike Everyday Elevated-fodboldstrømper (1 par)

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere det garn, der bevarer formen, den sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og den opdaterede pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.

Vist farve: sort/Platinum Tint

Stylenr.: IO1846-010