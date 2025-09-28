Knælange Nike Dri-FIT Strike-fodboldstrømper

Hold dine fødder komfortable fra start til slut. Uanset om du træner fodbold eller spiller på banen til den store kamp, så følger disse strømper dig. Disse strømper har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig veltilpas og tør.

Vist farve: sort/hvid

Stylenr.: DH6622-010