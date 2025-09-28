Knælange Nike Dri-FIT Strike-fodboldstrømper

Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre
Hold dine fødder komfortable fra start til slut. Uanset om du træner fodbold eller spiller på banen til den store kamp, så følger disse strømper dig. Disse strømper har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig veltilpas og tør.
Nike Dri-FIT Strike
Hold dine fødder komfortable fra start til slut. Uanset om du træner fodbold eller spiller på banen til den store kamp, så følger disse strømper dig. Disse strømper har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig veltilpas og tør.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.4 stjerner
Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Very nice socks but not durable.
AprilR67509476
Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.
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KathaWi
Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang
Nike Dri-FIT Strike