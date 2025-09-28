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Gode bedømmelser
Knælange Nike Dri-FIT Strike-fodboldstrømper - sort/hvid

Genanvendte materialer

Nike Dri-FIT Strike

Knælange fodboldstrømper

20% rabat
sort/hvid
hvid/sort
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Dette produkt er fremstillet med mindst 65% genanvendte polyesterfibre

Hold dine fødder komfortable fra start til slut. Uanset om du træner fodbold eller spiller på banen til den store kamp, så følger disse strømper dig. Disse strømper har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig veltilpas og tør.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: DH6622-010

Nike Dri-FIT Strike

20% rabat

Hold dine fødder komfortable fra start til slut. Uanset om du træner fodbold eller spiller på banen til den store kamp, så følger disse strømper dig. Disse strømper har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig veltilpas og tør.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Båndet om svangen føles tætsiddende og støttende.

Produktoplysninger

  • 88% genanvendt polyester/6% elastan/6% bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: DH6622-010

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (16)

4.4 stjerner

  • Holes at toes

    EdwarH431951111

    At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle

  • Very nice socks but not durable.

    AprilR67509476

    Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.

  • Top

    KathaWi

    Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang

Knælange Nike Dri-FIT Strike-fodboldstrømper

Nike Dri-FIT Strike

20% rabat

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