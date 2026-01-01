Nike Juxta-Girl-sæt i to dele med bukser med brede ben til småbørn

Dette todelte sæt blander moderne pasform med nostalgisk stil. Begge dele er fremstillet i blød fleece og har omvendte læg, der giver plads til at bevæge sig. Den behagelige hættetrøje har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform. De matchende bukser med brede ben har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, som holder hele dagen og til al slags leg.

Vist farve: Moon Particle

Stylenr.: IZ7261-211