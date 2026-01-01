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Nike Juxta-Girl-sæt i to dele med bukser med brede ben til småbørn - Moon Particle

Nike

Juxta-Girl-sæt i to dele med bukser med brede ben til småbørn

449,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette todelte sæt blander moderne pasform med nostalgisk stil. Begge dele er fremstillet i blød fleece og har omvendte læg, der giver plads til at bevæge sig. Den behagelige hættetrøje har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform. De matchende bukser med brede ben har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, som holder hele dagen og til al slags leg.


  • Vist farve: Moon Particle
  • Stylenr.: IZ7261-211

Nike

449,90 kr.

Dette todelte sæt blander moderne pasform med nostalgisk stil. Begge dele er fremstillet i blød fleece og har omvendte læg, der giver plads til at bevæge sig. Den behagelige hættetrøje har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform. De matchende bukser med brede ben har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, som holder hele dagen og til al slags leg.

Produktoplysninger

  • 60 % bomuld/40 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Moon Particle
  • Stylenr.: IZ7261-211

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse 3T på og er 99 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Juxta-Girl-sæt i to dele med bukser med brede ben til småbørn

    Nike

    449,90 kr.

    Fuldend looket