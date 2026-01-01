Nike Jr. Streetgato x LEGO®-kollektionen
Sko til større børn
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Indendørs, udendørs eller til en fem-mands-kamp ved vejkanten – Tiempo Streetgato er klar til at spille når som helst og hvor som helst. Den syntetiske overdel og flade ydersål giver fremragende kontakt med bolden, så du kan bevare kontrollen på mange forskellige underlag. Det farverige LEGO®-klodsprint og den skinnende metalkant giver dig mulighed for at fuldende dit look med masser af stil.
- Vist farve: Metallic Silver/Green Strike/sort/hvid
- Stylenr.: IO2390-001
Nike Jr. Streetgato x LEGO®-kollektionen
Indendørs, udendørs eller til en fem-mands-kamp ved vejkanten – Tiempo Streetgato er klar til at spille når som helst og hvor som helst. Den syntetiske overdel og flade ydersål giver fremragende kontakt med bolden, så du kan bevare kontrollen på mange forskellige underlag. Det farverige LEGO®-klodsprint og den skinnende metalkant giver dig mulighed for at fuldende dit look med masser af stil.
Nike Football x LEGO-kollektionen
Spil på dit instinkt med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.
Skabt til bold
Den slidstærke overdel i syntetisk materiale giver en jævn boldkontakt, når du dribler, afleverer og skyder. Det specialdesignede greb på ydersålen hjælper dine fødder med at få et godt greb på legepladsen og banen.
Spil vildt
Det farverige pletprint på overdelen har sit look fra to af junglens vildeste skabninger: pilegiftfrøer og jaguarer.
Produktoplysninger
- Lav krave
- Klassiske snørebånd
- Vist farve: Metallic Silver/Green Strike/sort/hvid
- Stylenr.: IO2390-001
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Jr. Streetgato x LEGO®-kollektionen
Spil på din måde
Indendørs, udendørs eller til en fem-mands-kamp ved vejkanten. Denne Jr. Tiempo Streetgato har et farverigt LEGO-klodsprint og metalliske detaljer. Den er klar til at spille hvor som helst – i god stil.
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