Nike Jr. Streetgato x LEGO®-kollektionen-sko til større børn

Nike Jr. Streetgato x LEGO®-kollektionen

479,90 kr.

Indendørs, udendørs eller til en fem-mands-kamp ved vejkanten – Tiempo Streetgato er klar til at spille når som helst og hvor som helst. Den syntetiske overdel og flade ydersål giver fremragende kontakt med bolden, så du kan bevare kontrollen på mange forskellige underlag. Det farverige LEGO®-klodsprint og den skinnende metalkant giver dig mulighed for at fuldende dit look med masser af stil.

Nike Football x LEGO-kollektionen

Spil på dit instinkt med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.

Skabt til bold

Den slidstærke overdel i syntetisk materiale giver en jævn boldkontakt, når du dribler, afleverer og skyder. Det specialdesignede greb på ydersålen hjælper dine fødder med at få et godt greb på legepladsen og banen.

Spil vildt

Det farverige pletprint på overdelen har sit look fra to af junglens vildeste skabninger: pilegiftfrøer og jaguarer.