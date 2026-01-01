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Nike Jr. Streetgato x LEGO®-kollektionen-sko til større børn - Metallic Silver/Green Strike/sort/hvid

Nike Jr. Streetgato x LEGO®-kollektionen

Sko til større børn

479,90 kr.
Metallic Silver/Green Strike/sort/hvid
Metallic Silver/Safety Orange/sort/hvid
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Indendørs, udendørs eller til en fem-mands-kamp ved vejkanten – Tiempo Streetgato er klar til at spille når som helst og hvor som helst. Den syntetiske overdel og flade ydersål giver fremragende kontakt med bolden, så du kan bevare kontrollen på mange forskellige underlag. Det farverige LEGO®-klodsprint og den skinnende metalkant giver dig mulighed for at fuldende dit look med masser af stil.


  • Vist farve: Metallic Silver/Green Strike/sort/hvid
  • Stylenr.: IO2390-001

Nike Jr. Streetgato x LEGO®-kollektionen

479,90 kr.

Indendørs, udendørs eller til en fem-mands-kamp ved vejkanten – Tiempo Streetgato er klar til at spille når som helst og hvor som helst. Den syntetiske overdel og flade ydersål giver fremragende kontakt med bolden, så du kan bevare kontrollen på mange forskellige underlag. Det farverige LEGO®-klodsprint og den skinnende metalkant giver dig mulighed for at fuldende dit look med masser af stil.

Nike Football x LEGO-kollektionen

Spil på dit instinkt med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.

Skabt til bold

Den slidstærke overdel i syntetisk materiale giver en jævn boldkontakt, når du dribler, afleverer og skyder. Det specialdesignede greb på ydersålen hjælper dine fødder med at få et godt greb på legepladsen og banen.

Spil vildt

Det farverige pletprint på overdelen har sit look fra to af junglens vildeste skabninger: pilegiftfrøer og jaguarer.

Produktoplysninger

  • Lav krave
  • Klassiske snørebånd
  • Vist farve: Metallic Silver/Green Strike/sort/hvid
  • Stylenr.: IO2390-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Jr. Streetgato x LEGO®-kollektionen-sko til større børn

    Nike Jr. Streetgato x LEGO®-kollektionen

    479,90 kr.

    Fuldend looket

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    Spil på din måde

    Indendørs, udendørs eller til en fem-mands-kamp ved vejkanten. Denne Jr. Tiempo Streetgato har et farverigt LEGO-klodsprint og metalliske detaljer. Den er klar til at spille hvor som helst – i god stil.

    Hæmningsløst spil

    Nye udgaver af klassikerne. Klods for klods.

    Nike Football x LEGO®-kollektionen

    Spil på dit instinkt med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.

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