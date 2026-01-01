Nike Jr. Phantom 6 High Academy-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

549,90 kr.

Verden kender ikke dit navn ... endnu. Sørg for, at de aldrig glemmer det med Phantom 6 Academy. Din præcision skærpes med NikeSkin-berøringszonen, der er placeret der, hvor du har brug for den til at lave rene afslutninger. Teksturen hjælper dig til at udnytte dine scoringsmuligheder, når din fod bringes tættere på bolden.

Boldkontrol til rene afslutninger

En udvidet berøringszone er understøttet af specialudviklet mesh og bringer din fod tættere på bolden. Det betyder, at du får bedre kontrol, mens du dribler og afleverer – selv under våde eller tørre forhold.

Hurtigt greb

Det cirkulære Cyclone 360-grebsmønster er strategisk placeret i forfoden, så du hurtigt kan stoppe og dreje ved høj hastighed.

Naturlig pasform

Skorammen giver dig en mere naturlig pasform, især i tåområdet. Den former sig efter din fod og bringer dig tættere på bolden, så dine afslutninger bliver endnu bedre. Dynamic Fit-kraven omslutter din ankel i blødt, strækbart materiale, der giver en følelse af fastholdelse.