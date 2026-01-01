Jordan Sport Hoop Fleece Pullover-hættetrøje til mænd

Jordan Sport Hoop Fleece

749,90 kr.

Se godt ud og føl dig frisk på og uden for banen i vores førsteklasses letvægtsfleece. Denne hættetrøje er glat både indvendigt og udvendigt og giver dig masser af varme uden ekstra volumen. Derudover hjælper det svedtransporterende materiale med at holde dig tør og veltilpas, når det bliver varmt.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.