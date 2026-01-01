Jordan Sport Hoop Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Se godt ud og føl dig frisk på og uden for banen i vores førsteklasses letvægtsfleece. Denne hættetrøje er glat både indvendigt og udvendigt og giver dig masser af varme uden ekstra volumen. Derudover hjælper det svedtransporterende materiale med at holde dig tør og veltilpas, når det bliver varmt.
- Vist farve: True Blue
- Stylenr.: IM7551-485
Jordan Sport Hoop Fleece
Se godt ud og føl dig frisk på og uden for banen i vores førsteklasses letvægtsfleece. Denne hættetrøje er glat både indvendigt og udvendigt og giver dig masser af varme uden ekstra volumen. Derudover hjælper det svedtransporterende materiale med at holde dig tør og veltilpas, når det bliver varmt.
Fordele
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 69% bomuld/31% polyester. Hættefor: 69 % bomuld/31 % polyester.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: True Blue
- Stylenr.: IM7551-485
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Jordan Sport Hoop Fleece