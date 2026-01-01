Jordan Sport Crossover-hættetrøje i fleece til mænd

Jordan Sport Crossover

549,90 kr.

Du har brug for en hættetrøje, der kan det hele, uanset om du træner eller bare hænger ud med dit crew. Dette french terry-lag, der er glat på ydersiden og har bittesmå, ubørstede løkker på indersiden, er fyldt med vores svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig frisk, uanset hvad du laver.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.