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Jordan Sport Crossover-hættetrøje i fleece til mænd - sort

Genanvendte materialer

Jordan Sport Crossover

Pullover-hættetrøje i fleece til mænd

549,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Du har brug for en hættetrøje, der kan det hele, uanset om du træner eller bare hænger ud med dit crew. Dette french terry-lag, der er glat på ydersiden og har bittesmå, ubørstede løkker på indersiden, er fyldt med vores svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig frisk, uanset hvad du laver.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IM7764-010

Jordan Sport Crossover

549,90 kr.

Du har brug for en hættetrøje, der kan det hele, uanset om du træner eller bare hænger ud med dit crew. Dette french terry-lag, der er glat på ydersiden og har bittesmå, ubørstede løkker på indersiden, er fyldt med vores svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig frisk, uanset hvad du laver.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 70% bomuld, 30% polyester; Rib: 97% bomuld, 3% elastan; Hættefor: 100% bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IM7764-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Jordan Sport Crossover-hættetrøje i fleece til mænd

    Jordan Sport Crossover

    549,90 kr.

    Fuldend looket