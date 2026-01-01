Jordan perforeret skuldertaske (30,5 liter)

Jordan
Perforeret skuldertaske (30,5 L)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Bær dine ting som en pro, mens du løfter din pasform med denne elegante skuldertaske, der er fremstillet i perforeret kunstlæder, forstærket for slidstyrke og broderet med ordmærkelogo. Hovedrummet er rummeligt nok til shoppingture, dit daglige grej eller en overnatning. Den indvendige lomme hjælper dig med at sikre mindre genstande, du ønsker hurtig og nem adgang til, og skulderstropperne er lange nok til at bære over skulderen, så du har hænderne fri.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IR8412-010
Jordan
Bær dine ting som en pro, mens du løfter din pasform med denne elegante skuldertaske, der er fremstillet i perforeret kunstlæder, forstærket for slidstyrke og broderet med ordmærkelogo. Hovedrummet er rummeligt nok til shoppingture, dit daglige grej eller en overnatning. Den indvendige lomme hjælper dig med at sikre mindre genstande, du ønsker hurtig og nem adgang til, og skulderstropperne er lange nok til at bære over skulderen, så du har hænderne fri.
Produktoplysninger
- H 31 cm x L 48 cm x D 20 cm. Stroplængde: 26,5 cm
- Hoveddel/håndtag/: 100 % polyuretan. For: 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IR8412-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Jordan