Jordan perforeret skuldertaske (30,5 liter)

Bær dine ting som en pro, mens du løfter din pasform med denne elegante skuldertaske, der er fremstillet i perforeret kunstlæder, forstærket for slidstyrke og broderet med ordmærkelogo. Hovedrummet er rummeligt nok til shoppingture, dit daglige grej eller en overnatning. Den indvendige lomme hjælper dig med at sikre mindre genstande, du ønsker hurtig og nem adgang til, og skulderstropperne er lange nok til at bære over skulderen, så du har hænderne fri.

Vist farve: sort

Stylenr.: IR8412-010