Jordan Perforated-sportstaske (40 L)

Bær dine ting som en pro, mens du løfter dit outfit med denne slanke sportstaske, der er lavet af kunstlæder, der er forstærket for holdbarhed og har logobroderi. Hovedrummet er rummeligt nok til dit træningsudstyr, daglige musthaves eller en overnatning. En lomme indeni hjælper dig med at sikre mindre genstande, du vil have hurtig og nem adgang til, og den justerbare strop er aftagelig, hvilket giver alsidig bæring.

Vist farve: sort

Stylenr.: IV0367-010