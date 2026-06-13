Jordan Perforated-sportstaske (40 L)

Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Bær dine ting som en pro, mens du løfter dit outfit med denne slanke sportstaske, der er lavet af kunstlæder, der er forstærket for holdbarhed og har logobroderi. Hovedrummet er rummeligt nok til dit træningsudstyr, daglige musthaves eller en overnatning. En lomme indeni hjælper dig med at sikre mindre genstande, du vil have hurtig og nem adgang til, og den justerbare strop er aftagelig, hvilket giver alsidig bæring.
Jordan
Bær dine ting som en pro, mens du løfter dit outfit med denne slanke sportstaske, der er lavet af kunstlæder, der er forstærket for holdbarhed og har logobroderi. Hovedrummet er rummeligt nok til dit træningsudstyr, daglige musthaves eller en overnatning. En lomme indeni hjælper dig med at sikre mindre genstande, du vil have hurtig og nem adgang til, og den justerbare strop er aftagelig, hvilket giver alsidig bæring.
4 stjerner
Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Jordan