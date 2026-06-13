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Jordan Perforated-sportstaske (40 L) - sort

Jordan

Perforated-sportstaske (40 L)

1.199 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Bær dine ting som en pro, mens du løfter dit outfit med denne slanke sportstaske, der er lavet af kunstlæder, der er forstærket for holdbarhed og har logobroderi. Hovedrummet er rummeligt nok til dit træningsudstyr, daglige musthaves eller en overnatning. En lomme indeni hjælper dig med at sikre mindre genstande, du vil have hurtig og nem adgang til, og den justerbare strop er aftagelig, hvilket giver alsidig bæring.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IV0367-010

Jordan

1.199 kr.

Bær dine ting som en pro, mens du løfter dit outfit med denne slanke sportstaske, der er lavet af kunstlæder, der er forstærket for holdbarhed og har logobroderi. Hovedrummet er rummeligt nok til dit træningsudstyr, daglige musthaves eller en overnatning. En lomme indeni hjælper dig med at sikre mindre genstande, du vil have hurtig og nem adgang til, og den justerbare strop er aftagelig, hvilket giver alsidig bæring.

Produktoplysninger

  • H 30 cm x L 55 cm x D 24 cm; håndtagslængde: 18 cm Stroplængde: 130 cm (længst), 81 cm (kortest)
  • Hoveddel/håndtag/: 100% polyuretan. For/strop: 100% polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IV0367-010

Anmeldelser (1)

4 stjerner

  • Nice bag, not complete

    Wailam

    Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.

Jordan Perforated-sportstaske (40 L)

Jordan

1.199 kr.

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