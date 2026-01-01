Jordan Flight Fleece
Hættetrøje med korte ærmer i french terry til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne top henter inspiration fra det klassiske MJ-look med afskåret hættetrøje og har en løs pasform hen over brystet med den helt rigtige mængde plads. Den er fremstillet i behageligt fleece, der er glat på ydersiden og børstet blødt på indersiden, mens en satinforet hætte hjælper med at holde på dit hårs naturlige fugtighed og samtidig reducere krus og forhindre, at dit hår knækker.
- Vist farve: sort/Deep Royal/University Red
- Stylenr.: IM6961-010
Jordan Flight Fleece
Denne top henter inspiration fra det klassiske MJ-look med afskåret hættetrøje og har en løs pasform hen over brystet med den helt rigtige mængde plads. Den er fremstillet i behageligt fleece, der er glat på ydersiden og børstet blødt på indersiden, mens en satinforet hætte hjælper med at holde på dit hårs naturlige fugtighed og samtidig reducere krus og forhindre, at dit hår knækker.
Produktoplysninger
- Lommer
- Satinforet hætte
- Hoveddel: 90 % bomuld/10 % polyester. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan. Lommeposer: 100 % polyester. Hætteforing: 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Deep Royal/University Red
- Stylenr.: IM6961-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 180 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Jordan Flight Fleece