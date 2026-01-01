Jordan Flight Fleece-hættetrøje med korte ærmer i french terry til kvinder

Denne top henter inspiration fra det klassiske MJ-look med afskåret hættetrøje og har en løs pasform hen over brystet med den helt rigtige mængde plads. Den er fremstillet i behageligt fleece, der er glat på ydersiden og børstet blødt på indersiden, mens en satinforet hætte hjælper med at holde på dit hårs naturlige fugtighed og samtidig reducere krus og forhindre, at dit hår knækker.

Vist farve: sort/Deep Royal/University Red

Stylenr.: IM6961-010