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Jordan Flight Essentials-boksershorts i bomuld til større børn (3 stk.) - Obsidian

Jordan

Flight Essentials-boksershorts i bomuld til større børn (3 stk.)

219,90 kr.
Obsidian
Hemp

Klarna tilgængelig ved kassen.

Uanset om du er i skolen, i træningscentret eller på banen, er disse performance-boksershorts det rette valg. De er lavet af åndbar bomuldsjersey, den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose med to lag giver støtte, hvor du har brug for det.


  • Vist farve: Obsidian
  • Stylenr.: IU5385-451

Jordan

219,90 kr.

Uanset om du er i skolen, i træningscentret eller på banen, er disse performance-boksershorts det rette valg. De er lavet af åndbar bomuldsjersey, den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose med to lag giver støtte, hvor du har brug for det.

Produktoplysninger

  • Der medfølger 3 par boksershorts
  • 95 % bomuld/5 % elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian
  • Stylenr.: IU5385-451

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Jordan Flight Essentials-boksershorts i bomuld til større børn (3 stk.)

    Jordan

    219,90 kr.

    Fuldend looket