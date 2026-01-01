Jordan Flight Essentials-boksershorts i bomuld til større børn (3 stk.)

Uanset om du er i skolen, i træningscentret eller på banen, er disse performance-boksershorts det rette valg. De er lavet af åndbar bomuldsjersey, den elastiske linning giver en behagelig pasform, og den lukkede pose med to lag giver støtte, hvor du har brug for det.

Vist farve: Obsidian

Stylenr.: IU5385-451