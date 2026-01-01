Jordan
Element-sportstaske (48,5 L)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Uanset om du skal i træningscentret, på arbejde eller overnatte ude, er du i dit rette element med denne sportstaske. Placer små værdigenstande som smykker, din telefon eller dit pas i en af de skjulte fløjlsforede lommer på forsiden, og håndtagene og den aftagelige rem giver alsidige bæremuligheder.
- Vist farve: sort/Gym Red
- Stylenr.: IU9040-010
Jordan
Uanset om du skal i træningscentret, på arbejde eller overnatte ude, er du i dit rette element med denne sportstaske. Placer små værdigenstande som smykker, din telefon eller dit pas i en af de skjulte fløjlsforede lommer på forsiden, og håndtagene og den aftagelige rem giver alsidige bæremuligheder.
Produktoplysninger
- H 24,5 cm x L 21,5 cm x D 33 cm; Stroplængde: 138 cm (længst), 31,74 cm (kortest)
- 100 % polyester
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: sort/Gym Red
- Stylenr.: IU9040-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Jordan