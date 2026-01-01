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Jordan Element-sportstaske (48,5 L) - sort

Jordan

Element-sportstaske (48,5 L)

379,90 kr.
sort
Medium Soft Pink
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Uanset om du skal i træningscentret, på arbejde eller overnatte ude, er du i dit rette element med denne sportstaske. Det rummelige hovedrum har en laptoplomme, du kan gemme din drik i vandflaskelommen på højre side, og lægge skiftesko i den ventilerede skogarage på venstre side. Placer små værdigenstande som smykker, din telefon eller dit pas i en af de skjulte fløjlsforede lommer på forsiden, og håndtagene og den aftagelige rem giver alsidige bæremuligheder.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IR8395-010

Jordan

379,90 kr.

Uanset om du skal i træningscentret, på arbejde eller overnatte ude, er du i dit rette element med denne sportstaske. Det rummelige hovedrum har en laptoplomme, du kan gemme din drik i vandflaskelommen på højre side, og lægge skiftesko i den ventilerede skogarage på venstre side. Placer små værdigenstande som smykker, din telefon eller dit pas i en af de skjulte fløjlsforede lommer på forsiden, og håndtagene og den aftagelige rem giver alsidige bæremuligheder.

Produktoplysninger

  • H 24,5 cm x L 21,5 cm x D 33 cm; Stroplængde: 138 cm (længst), 31,74 cm (kortest)
  • 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IR8395-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Jordan Element-sportstaske (48,5 L)

    Jordan

    379,90 kr.

    Fuldend looket