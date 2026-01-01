Jordan Element-sportstaske (48,5 L)

Uanset om du skal i træningscentret, på arbejde eller overnatte ude, er du i dit rette element med denne sportstaske. Det rummelige hovedrum har en laptoplomme, du kan gemme din drik i vandflaskelommen på højre side, og lægge skiftesko i den ventilerede skogarage på venstre side. Placer små værdigenstande som smykker, din telefon eller dit pas i en af de skjulte fløjlsforede lommer på forsiden, og håndtagene og den aftagelige rem giver alsidige bæremuligheder.

Vist farve: sort

Stylenr.: IR8395-010