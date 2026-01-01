Jordan Collectors Gym-sportstaske (45 liter)

Denne sportstaske er den ultimative taske til enhver sneakerhead. Den er fremstillet i et CORDURA®-ripstopmateriale, der er modstandsdygtigt over for slid, flænger og ridser, samt en vandafvisende overflade, der hjælper med at holde dine ejendele sikre og tørre. Hovedrummet har justerbare, aftagelige, polstrede opdelere, der hjælper med at holde dine sneakers beskyttede, når du er på farten (kan rumme op til 3 par herresko i størrelse 44) og et laptop-sleeve indeni. Brug de ballistiske meshlommer på siden til at opbevare vandflasker, lynlåslommerne foran kan hjælpe med at sikre mindre genstande, du ønsker hurtig og nem adgang til, og håndtagene og den aftagelige rem giver alsidige bære- og slidmuligheder.

Vist farve: Khaki

Stylenr.: IU5400-247