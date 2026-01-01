Jordan Collectors Gym-sportstaske (45 liter)

Jordan
Collectors Gym-sportstaske (45 L)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne sportstaske er den ultimative taske til enhver sneakerhead. Den er fremstillet i et CORDURA®-ripstopmateriale, der er modstandsdygtigt over for slid, flænger og ridser, samt en vandafvisende overflade, der hjælper med at holde dine ejendele sikre og tørre. Hovedrummet har justerbare, aftagelige, polstrede opdelere, der hjælper med at holde dine sneakers beskyttede, når du er på farten (kan rumme op til 3 par herresko i størrelse 44) og et laptop-sleeve indeni. Brug de ballistiske meshlommer på siden til at opbevare vandflasker, lynlåslommerne foran kan hjælpe med at sikre mindre genstande, du ønsker hurtig og nem adgang til, og håndtagene og den aftagelige rem giver alsidige bære- og slidmuligheder.
- Vist farve: Khaki
- Stylenr.: IU5400-247
Jordan
Denne sportstaske er den ultimative taske til enhver sneakerhead. Den er fremstillet i et CORDURA®-ripstopmateriale, der er modstandsdygtigt over for slid, flænger og ridser, samt en vandafvisende overflade, der hjælper med at holde dine ejendele sikre og tørre. Hovedrummet har justerbare, aftagelige, polstrede opdelere, der hjælper med at holde dine sneakers beskyttede, når du er på farten (kan rumme op til 3 par herresko i størrelse 44) og et laptop-sleeve indeni. Brug de ballistiske meshlommer på siden til at opbevare vandflasker, lynlåslommerne foran kan hjælpe med at sikre mindre genstande, du ønsker hurtig og nem adgang til, og håndtagene og den aftagelige rem giver alsidige bære- og slidmuligheder.
Produktoplysninger
- H 32 cm x L 46 cm x D 29 cm. Stroplængde: 130 cm (længst)
- 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: Khaki
- Stylenr.: IU5400-247
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Jordan