Inter Milan City Side Nike Football-hættetrøje i fleece med lynlås i fuld længde til mænd

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Inter Milan City Side
Nike Soccer-hættetrøje i fleece med lynlås i fuld længde til mænd
679,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Inter Milan-hættetrøje er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden. Standardpasformen føles afslappet i hele kroppen.
- Vist farve: sort/University Gold
- Stylenr.: IO3442-010
Inter Milan City Side
679,90 kr.
Denne Inter Milan-hættetrøje er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden. Standardpasformen føles afslappet i hele kroppen.
Produktoplysninger
- Hætte med snoretræk
- Adskilt lommepose
- Ribkant og -manchetter
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Paneler: 100 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/University Gold
- Stylenr.: IO3442-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Inter Milan City Side
679,90 kr.