Inter Milan 2026 Stadium Goalkeeper SE Nike ACG Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd

Inter Milan 2026 Stadium Goalkeeper SE

799,90 kr.

For første gang nogensinde tager ACG Inter Milan med ud af banen og op i Alperne. Denne kopitrøje, der er forankret i forbindelsen mellem milaneserne og naturen, giver dig mulighed for at repræsentere din klub i alle højder. Men hvis du skal rigtig højt op, så brug en jakke over den.

Forbliv tør

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Inspireret af det, de professionelle har på

Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.