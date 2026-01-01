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Nike Heritage-crossbody-kamerataske (3 L) - sort/sort/sort

Genanvendte materialer

Nike Heritage

Crossbody-kamerataske (3 L)

279,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Klik, klik og opbevar. Denne Nike Heritage-kamerataske giver sikker opbevaring af din ledsager, når du skaber minder. Det store hovedrum er kombineret med en tilbehørslomme til dit tech-udstyr. Et sort metallisk Swoosh-logo og en justerbar Nike-jacquardrem pudser den af med en stilren, diskret branding.


  • Vist farve: sort/sort/sort
  • Stylenr.: IM3128-010

Nike Heritage

279,90 kr.

Klik, klik og opbevar. Denne Nike Heritage-kamerataske giver sikker opbevaring af din ledsager, når du skaber minder. Det store hovedrum er kombineret med en tilbehørslomme til dit tech-udstyr. Et sort metallisk Swoosh-logo og en justerbar Nike-jacquardrem pudser den af med en stilren, diskret branding.

Produktoplysninger

  • B 23 cm x H 15 cm x D 8 cm
  • Hoveddel: 100 % polyester. For: 85% nylon/15% polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/sort
  • Stylenr.: IM3128-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Heritage-crossbody-kamerataske (3 L)

    Nike Heritage

    279,90 kr.

    Fuldend looket

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