Genanvendte materialer
Nike Heritage
Crossbody-kamerataske (3 L)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Klik, klik og opbevar. Denne Nike Heritage-kamerataske giver sikker opbevaring af din ledsager, når du skaber minder. Det store hovedrum er kombineret med en tilbehørslomme til dit tech-udstyr. Et sort metallisk Swoosh-logo og en justerbar Nike-jacquardrem pudser den af med en stilren, diskret branding.
- Vist farve: sort/sort/sort
- Stylenr.: IM3128-010
Nike Heritage
Klik, klik og opbevar. Denne Nike Heritage-kamerataske giver sikker opbevaring af din ledsager, når du skaber minder. Det store hovedrum er kombineret med en tilbehørslomme til dit tech-udstyr. Et sort metallisk Swoosh-logo og en justerbar Nike-jacquardrem pudser den af med en stilren, diskret branding.
Produktoplysninger
- B 23 cm x H 15 cm x D 8 cm
- Hoveddel: 100 % polyester. For: 85% nylon/15% polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/sort
- Stylenr.: IM3128-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Heritage