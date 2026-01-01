Nike Heritage-crossbody-kamerataske (3 L)

Klik, klik og opbevar. Denne Nike Heritage-kamerataske giver sikker opbevaring af din ledsager, når du skaber minder. Det store hovedrum er kombineret med en tilbehørslomme til dit tech-udstyr. Et sort metallisk Swoosh-logo og en justerbar Nike-jacquardrem pudser den af med en stilren, diskret branding.

Vist farve: sort/sort/sort

Stylenr.: IM3128-010