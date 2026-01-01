Nike Fairway Fresh
Løs golfcardigan til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Nogle baner er svære, uanset hvordan du ser på dem. Det skotskternede print på denne hyggelige cardigan er inspireret af topografien på en af Englands fineste baner og giver camouflagemønsteret nyt liv fra et golfperspektiv. Dens rummelige pasform og bløde dobbeltstrikkede konstruktion gør den til en favorit både på og uden for banen.
- Vist farve: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Stylenr.: IO0687-104
Nike Fairway Fresh
Nogle baner er svære, uanset hvordan du ser på dem. Det skotskternede print på denne hyggelige cardigan er inspireret af topografien på en af Englands fineste baner og giver camouflagemønsteret nyt liv fra et golfperspektiv. Dens rummelige pasform og bløde dobbeltstrikkede konstruktion gør den til en favorit både på og uden for banen.
Fordele
- Det jacquardstrikkede materiale i mellemvægt har en glat, varm fornemmelse og diskret drapering.
- Heldækkende print giver et fugleperspektiv over nogle af golfens mest mindeværdige huller.
Produktoplysninger
- Knaplukning
- 70 % polyester/10 % akryl/10 % rayon/7 % uld/3 % elastan.
- Håndvaskes koldt
- Importeret
- Vist farve: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Stylenr.: IO0687-104
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Fairway Fresh .
Nike Fairway Fresh