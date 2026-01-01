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Nike Fairway Fresh løs golfcardigan til mænd - Light Orewood Brown/Diffused Blue

Nike Fairway Fresh

Løs golfcardigan til mænd

879,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Nogle baner er svære, uanset hvordan du ser på dem. Det skotskternede print på denne hyggelige cardigan er inspireret af topografien på en af Englands fineste baner og giver camouflagemønsteret nyt liv fra et golfperspektiv. Dens rummelige pasform og bløde dobbeltstrikkede konstruktion gør den til en favorit både på og uden for banen.


  • Vist farve: Light Orewood Brown/Diffused Blue
  • Stylenr.: IO0687-104

Nike Fairway Fresh

879,90 kr.

Nogle baner er svære, uanset hvordan du ser på dem. Det skotskternede print på denne hyggelige cardigan er inspireret af topografien på en af Englands fineste baner og giver camouflagemønsteret nyt liv fra et golfperspektiv. Dens rummelige pasform og bløde dobbeltstrikkede konstruktion gør den til en favorit både på og uden for banen.

Fordele

  • Det jacquardstrikkede materiale i mellemvægt har en glat, varm fornemmelse og diskret drapering.
  • Heldækkende print giver et fugleperspektiv over nogle af golfens mest mindeværdige huller.

Produktoplysninger

  • Knaplukning
  • 70 % polyester/10 % akryl/10 % rayon/7 % uld/3 % elastan.
  • Håndvaskes koldt
  • Importeret
  • Vist farve: Light Orewood Brown/Diffused Blue
  • Stylenr.: IO0687-104

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Fairway Fresh løs golfcardigan til mænd

    Nike Fairway Fresh

    879,90 kr.

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