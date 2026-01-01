Nike Fairway Fresh løs golfcardigan til mænd

Nogle baner er svære, uanset hvordan du ser på dem. Det skotskternede print på denne hyggelige cardigan er inspireret af topografien på en af Englands fineste baner og giver camouflagemønsteret nyt liv fra et golfperspektiv. Dens rummelige pasform og bløde dobbeltstrikkede konstruktion gør den til en favorit både på og uden for banen.

Vist farve: Light Orewood Brown/Diffused Blue

Stylenr.: IO0687-104