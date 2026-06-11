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Gode bedømmelser
Nike Everyday Lightweight-No-Show-træningsstrømper (6 par) - sort/hvid

Nike Everyday Lightweight

No-Show-træningsstrømper (6 par)

169,90 kr.
sort/hvid
hvid/sort
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Træn igennem for fuld styrke med Nike Everyday Lightweight-strømperne. Bløde tråde med svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dine fødder komfortable og tørre.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: SX7679-010

Nike Everyday Lightweight

169,90 kr.

SVEDTRANSPORTERENDE KOMFORT.

Træn igennem for fuld styrke med Nike Everyday Lightweight-strømperne. Bløde tråde med svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dine fødder komfortable og tørre.

Fordele

  • Dri-FIT-teknologi hjælper med at holde dine fødder tørre og veltilpasse.
  • Svangbånd giver en støttende fornemmelse.
  • No-show-silhuet giver et look med lav profil.

Produktoplysninger

  • Materiale: 66% bomuld/32% polyester/2% spandex. Meleret: 60% bomuld/38% polyester/2% spandex.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: SX7679-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (92)

4.4 stjerner

  • Jó zokni.

    Zsolt9d7dccb0b0984b17b7f69ea2eded1caf

    Nagyon jó az anyaga és a hossza.

  • Top

    martinr161034202

    Super socken passen perfekt würde ich wieder Kaufen

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER 👍 BARDZO DOBRA JAKOŚĆ, SUPER WYGODNE!!!

Nike Everyday Lightweight-No-Show-træningsstrømper (6 par)

Nike Everyday Lightweight

169,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 69