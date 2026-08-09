 
billede 1 af 4
Gode bedømmelser
Nike Everyday Lightweight-crew-træningsstrømper (3 par) - multifarvet

Nike Everyday Lightweight

træningscrewstrømper (3 par)

119,90 kr.
multifarvet
sort/hvid
hvid/sort
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Træn for fuldt kraft med Nike Everyday-strømperne. Bløde tråde med svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dine fødder komfortable og tørre.


  • Vist farve: multifarvet
  • Stylenr.: SX7676-964

Nike Everyday Lightweight

119,90 kr.

SVEDTRANSPORTERENDE KOMFORT.

Træn for fuldt kraft med Nike Everyday-strømperne. Bløde tråde med svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dine fødder komfortable og tørre.

Fordele

  • Dri-FIT-teknologien holder fødderne tørre og godt tilpas.
  • Crew-silhuet dækker din ankel og nederste del af læggen.
  • Ribkanter holder strømperne på plads.
  • Svangbånd giver en støttende fornemmelse.

Produktoplysninger

  • 60% bomuld/37% polyester/3% polyuretan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: multifarvet
  • Stylenr.: SX7676-964

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (274)

4.2 stjerner

  • Good quality

    KatieM960608855

    Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.

  • Schlechte Qualität

    Jan50706879

    Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!

  • AGNIESZKA770281665

    Skarpetki są super i moje ulubione ponieważ ich grubość jest idealna do noszenia przez cały rok.

Nike Everyday Lightweight-crew-træningsstrømper (3 par)

Nike Everyday Lightweight

119,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 92