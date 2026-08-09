Nike Everyday Lightweight-crew-træningsstrømper (3 par)

Good quality
KatieM960608855
Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Træn for fuldt kraft med Nike Everyday-strømperne. Bløde tråde med svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dine fødder komfortable og tørre.
Nike Everyday Lightweight
SVEDTRANSPORTERENDE KOMFORT.
Træn for fuldt kraft med Nike Everyday-strømperne. Bløde tråde med svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dine fødder komfortable og tørre.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.2 stjerner
Good quality
KatieM960608855
Nice clean white pair of socks with a prominent black signature Nike logo at the top. They appear to be great quality, and seem to feel like they will be very durable.
Schlechte Qualität
Jan50706879
Extrem kurzlebig, nach 4-5 mal Tragen sieht man schon krasse Abnutzung. Kurz darauf sind sie kaputt. Kauf ich nicht mehr. Gehen zurück zu Nike!
AGNIESZKA770281665
Skarpetki są super i moje ulubione ponieważ ich grubość jest idealna do noszenia przez cały rok.
Nike Everyday Lightweight