 
billede 1 af 2
Gode bedømmelser
Nike Everyday Lightweight-ankeltræningsstrømper (3 par) - sort/hvid

Nike Everyday Lightweight

Ankeltræningsstrømper (3 par)

119,90 kr.
sort/hvid
hvid/sort
multifarvet
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Træn igennem for fuld styrke med Nike Everyday Lightweight-strømperne. Bløde tråde med svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dine fødder komfortable og tørre.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: SX7677-010

Nike Everyday Lightweight

119,90 kr.

SVEDTRANSPORTERENDE KOMFORT.

Træn igennem for fuld styrke med Nike Everyday Lightweight-strømperne. Bløde tråde med svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dine fødder komfortable og tørre.

Fordele

  • Dri-FIT-teknologien holder fødderne tørre og godt tilpas.
  • Ribkanter holder strømperne på plads.
  • Svangbånd giver en støttende fornemmelse.

Produktoplysninger

  • Materiale: Ensfarvet: 61% bomuld/36% polyester/3% polyuretan. Meleret: 58% bomuld/40% polyester/2% polyuretan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: SX7677-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (125)

4.2 stjerner

  • Den perfekta träningsstrumpan

    KerstinJ500592649

    den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte

  • Matteo451963682

    Molto belle eh sono comodissime

  • Holes appear during first day of use…. Very bad qality

    Vitaly970098880

    Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.

Nike Everyday Lightweight-ankeltræningsstrømper (3 par)

Nike Everyday Lightweight

119,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 140