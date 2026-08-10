Nike Everyday Lightweight-ankeltræningsstrømper (3 par)

Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Klarna tilgængelig ved kassen.
Træn igennem for fuld styrke med Nike Everyday Lightweight-strømperne. Bløde tråde med svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dine fødder komfortable og tørre.
Nike Everyday Lightweight
SVEDTRANSPORTERENDE KOMFORT.
Træn igennem for fuld styrke med Nike Everyday Lightweight-strømperne. Bløde tråde med svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dine fødder komfortable og tørre.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.2 stjerner
Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Matteo451963682
Molto belle eh sono comodissime
Holes appear during first day of use…. Very bad qality
Vitaly970098880
Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.
Nike Everyday Lightweight