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Nike Everyday Elevated Sport-crewstrømper (3 par) - multifarvet

Nike Everyday Elevated Sport

Crewstrømper (3 par)

149,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.


  • Vist farve: multifarvet
  • Stylenr.: IH8535-901

Nike Everyday Elevated Sport

149,90 kr.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.

Fordele

  • Dri-FIT-teknologi hjælper med at holde dine fødder tørre og veltilpasse.
  • Polstringen under forfoden og hælen hjælper med at afbøde stød under din træning.
  • Åndbart mesh øverst på foden giver ekstra ventilation.
  • Båndet om svangen føles tætsiddende og støttende.
  • Den forstærkede hæl og tå er skabt til at holde.
  • Vi har strikket størrelsen ind i bunden af strømpen for at forhindre forvekslinger i vasken.

Produktoplysninger

  • 97% polyester/3% elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: multifarvet
  • Stylenr.: IH8535-901

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Cómodos y bonitos

    juanf392620330

    Muy cómodos y altos como se describen.

Nike Everyday Elevated Sport-crewstrømper (3 par)

Nike Everyday Elevated Sport

149,90 kr.

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