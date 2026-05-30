Nike Everyday Elevated-crewstrømper (3 par)

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt. Nike Basketball-grafik tilføjer en luksuriøs basketballfinish.

Vist farve: hvid

Stylenr.: IH8631-901