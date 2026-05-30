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Nike Everyday Elevated-crewstrømper (3 par) - hvid

Nike Everyday Elevated

Crewstrømper (3 par)

149,90 kr.
hvid
multifarvet
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt. Nike Basketball-grafik tilføjer en luksuriøs basketballfinish.


  • Vist farve: hvid
  • Stylenr.: IH8631-901

Nike Everyday Elevated

149,90 kr.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt. Nike Basketball-grafik tilføjer en luksuriøs basketballfinish.

Fordele

  • Polstring ved hælen og fodballen har en blød fornemmelse.
  • Den konstruerede svangstøtte og en opdateret pasform omslutter din fod for en behagelig fornemmelse, der bliver, hvor den skal.
  • Det forstærkede design i tåen og hælen er skabt til at modstå daglig slitage.
  • Nike Dri-FIT-teknologi holder fødderne tørre og godt tilpas.
  • Mesh i hele overdelen giver åndbarhed.
  • Størrelsen, der er syet under foden, forhindrer, at en sok mister sin makker.

Produktoplysninger

  • Nike-basketballgrafik
  • 65% bomuld/32% polyester/3% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid
  • Stylenr.: IH8631-901

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Guido370997321

    Ottimo prodotto veramente comodi

Nike Everyday Elevated-crewstrømper (3 par)

Nike Everyday Elevated

149,90 kr.

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