Nike Everyday Elevated-crewstrømper (3 par)

Quality at a fair price
Denis650120353
Can’t do wrong really quality Sox at fair price
Klarna tilgængelig ved kassen.
Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.
Nike Everyday Elevated
Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
3.2 stjerner
Quality at a fair price
Denis650120353
Can’t do wrong really quality Sox at fair price
RafałB465688250
2/5. The socks are comfortable and the material is decent for the price. However, the quality control is disappointing—one sock has a badly embroidered Nike logo that looks defective (see photo). Overall okay, but I expected better from Nike
Good Socks
Kathy99600056
Fix's my husband perfect. He kept getting the 12 which was not his size so they wouldn't last. These fit great and there's still room in them so he shouldn't have a problem. These make it easier to find the matches. lol.
Nike Everyday Elevated