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Nike Everyday Elevated-crewstrømper (3 par) - multifarvet

Nike Everyday Elevated

Crewstrømper (3 par)

149,90 kr.
multifarvet
multifarvet
multifarvet
sort
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.


  • Vist farve: multifarvet
  • Stylenr.: IM7949-901

Nike Everyday Elevated

149,90 kr.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.

Fordele

  • Polstring ved hælen og fodballen har en blød fornemmelse.
  • Den konstruerede svangstøtte og en opdateret pasform omslutter din fod for en behagelig fornemmelse, der bliver, hvor den skal.
  • Det forstærkede design i tåen og hælen er skabt til at modstå daglig slitage.
  • Nike Dri-FIT-teknologi holder fødderne tørre og godt tilpas.
  • Mesh i hele overdelen giver åndbarhed.
  • Størrelsen, der er syet under foden, forhindrer, at en sok mister sin makker.

Produktoplysninger

  • 67% bomuld/30% polyester/3% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: multifarvet
  • Stylenr.: IM7949-901

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (5)

3.2 stjerner

  • Quality at a fair price

    Denis650120353

    Can’t do wrong really quality Sox at fair price

  • RafałB465688250

    2/5. The socks are comfortable and the material is decent for the price. However, the quality control is disappointing—one sock has a badly embroidered Nike logo that looks defective (see photo). Overall okay, but I expected better from Nike

  • Good Socks

    Kathy99600056

    Fix's my husband perfect. He kept getting the 12 which was not his size so they wouldn't last. These fit great and there's still room in them so he shouldn't have a problem. These make it easier to find the matches. lol.

Nike Everyday Elevated-crewstrømper (3 par)

Nike Everyday Elevated

149,90 kr.

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