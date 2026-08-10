 
billede 1 af 6
Nike Everyday Elevated-crewstrømper (3 par) - multifarvet

Nike Everyday Elevated

Crewstrømper (3 par)

149,90 kr.
Nike Everyday Elevated-crewstrømper (3 par) - multifarvet
Nike Everyday Elevated-crewstrømper (3 par) - multifarvet
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.


  • Vist farve: multifarvet
  • Stylenr.: IH8604-902

Nike Everyday Elevated

149,90 kr.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.

Fordele

  • Polstring ved hælen og fodballen har en blød fornemmelse.
  • Den konstruerede svangstøtte og en opdateret pasform omslutter din fod for en behagelig fornemmelse, der bliver, hvor den skal.
  • Det forstærkede design i tåen og hælen er skabt til at modstå daglig slitage.
  • Nike Dri-FIT-teknologi holder fødderne tørre og godt tilpas.
  • Mesh i hele overdelen giver åndbarhed.
  • Størrelsen, der er syet under foden, forhindrer, at en sok mister sin makker.

Produktoplysninger

  • 67% bomuld/30% polyester/3% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: multifarvet
  • Stylenr.: IH8604-902

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (4)

4.5 stjerner

  • Best everyday socks

    Bryan58a80bf2267e454184138316fc33a566

    Nike socks always comfortable always a win

  • Best Socks

    EricL509285718

    Read the review about the seems but I didn’t have that issue. These are the best Nike socks I’ve had in awhile. I hope they last for the price. They are better than almost all of the Nike socks other than the unicorns. I am very very picky with socks. I’ve bought almost all the pairs from Nike and these hopefully last for a long time they are super comfortable and stay up with out cutting off your circulation in your feet.

  • Seams Are Not It

    Jojo211469690

    The toe seams are all over the place. There seems to be a significant quality decline compared to the previous dri-fit models in terms of the stitching. They seemed fine otherwise but the top of the toes look terrible and bumpy.

Nike Everyday Elevated-crewstrømper (3 par)

Nike Everyday Elevated

149,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 43