Nike Everyday Elevated-crewstrømper (2 par)

Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Klarna tilgængelig ved kassen.
Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere det garn, der bevarer formen, den sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og den opdaterede pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.
Nike Everyday Elevated
Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere det garn, der bevarer formen, den sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og den opdaterede pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Nike Everyday Elevated