Nike Everyday Elevated-ankelstrømper (3 par)

Confort
jandroku
Muy cómodas
Klarna tilgængelig ved kassen.
Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt. Nike Court-grafikken giver matchstil uden for banen.
Nike Everyday Elevated
Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt. Nike Court-grafikken giver matchstil uden for banen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.4 stjerner
Confort
jandroku
Muy cómodas
like the emblem..........
ChrisG960103187
seem like they run small...or my feet grown..............
Absolutely brilliant sock.
EDENj260940973
Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.
Nike Everyday Elevated