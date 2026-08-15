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Nike Everyday Elevated-ankelstrømper (3 par) - multifarvet

Nike Everyday Elevated

Ankelstrømper (3 par)

149,90 kr.
Nike Everyday Elevated-ankelstrømper (3 par) - multifarvet
Nike Everyday Elevated-ankelstrømper (3 par) - multifarvet
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt. Nike Court-grafikken giver matchstil uden for banen.


  • Vist farve: multifarvet
  • Stylenr.: IH8635-902

Nike Everyday Elevated

149,90 kr.

Opgrader din hverdag. Vi tog vores signatursokker og forbedrede dem på alle måder. Fra blødere garner, der bevarer deres form, sky-lignende støddæmpning for ultimativ komfort og en opdateret pasform, der forbliver tætsiddende – de gør hvert skridt til en udflugt. Nike Court-grafikken giver matchstil uden for banen.

Fordele

  • Polstring ved hælen og fodballen har en blød fornemmelse.
  • Den konstruerede svangstøtte og en opdateret pasform omslutter din fod for en behagelig fornemmelse, der bliver, hvor den skal.
  • Det forstærkede design i tåen og hælen er skabt til at modstå daglig slitage.
  • Nike Dri-FIT-teknologi holder fødderne tørre og godt tilpas.
  • Mesh i hele overdelen giver åndbarhed.
  • Størrelsen, der er syet under foden, forhindrer, at en sok mister sin makker.

Produktoplysninger

  • 69% bomuld/29% polyester/2% spandex
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: multifarvet
  • Stylenr.: IH8635-902

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (7)

4.4 stjerner

  • Confort

    jandroku

    Muy cómodas

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

Nike Everyday Elevated-ankelstrømper (3 par)

Nike Everyday Elevated

149,90 kr.

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