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Gode bedømmelser
Nike Everyday Cushioned-crew-træningsstrømper (6 par) - Carbon Heather/sort

Nike Everyday Cushioned

Crew-træningsstrømper (6 par)

189,90 kr.
Carbon Heather/sort
hvid/sort
sort/hvid
multifarvet
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Træn igennem for fuld styrke med Nike Everyday Cushioned-strømperne. Den tykke frottésål giver dig ekstra komfort til fodøvelser og løft, mens et svangbånd i rib omslutter mellemfoden for en støttende fornemmelse.


  • Vist farve: Carbon Heather/sort
  • Stylenr.: SX7666-064

Nike Everyday Cushioned

189,90 kr.

KOMFORT OG STØTTE.

Træn igennem for fuld styrke med Nike Everyday Cushioned-strømperne. Den tykke frottésål giver dig ekstra komfort til fodøvelser og løft, mens et svangbånd i rib omslutter mellemfoden for en støttende fornemmelse.

Fordele

  • Dri-FIT-teknologi hjælper med at holde dine fødder tørre og veltilpasse.
  • Tyk frottésål giver komfort og stødabsorbering.
  • Svangbåndet i rib giver en støttende fornemmelse.
  • Crew-silhuet dækker din ankel og nederste del af læggen.

Produktoplysninger

  • Materiale: 67% bomuld/30% polyester/2% elastan/1% nylon
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Carbon Heather/sort
  • Stylenr.: SX7666-064

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (635)

4.5 stjerner

  • Sfortuna?

    AlfredoA356697544

    Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio

  • Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.

    MateuszW562317005

    Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.

  • maxim846422578

    Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen

Nike Everyday Cushioned-crew-træningsstrømper (6 par)

Nike Everyday Cushioned

189,90 kr.

Fuldend looket