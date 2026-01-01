Nike Essentials-heldragt med hætte til babyer

Nike Essentials-heldragt med hætte

199,90 kr.

De små atleter kan føle sig lune og trygge (som svøbt i et tæppe!) i denne heldragt, der er fremstillet i blødt french terry-materiale, som føles skånsom mod babyens følsomme hud. Lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte og klæde din baby på, og hætten giver mulighed for ekstra tildækning og en super behagelig fornemmelse.

Fordele Lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte og klæde din baby på samt at lave lag på lag.