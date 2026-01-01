Nike Essentials-heldragt med hætte til babyer

Nike Essentials-heldragt med hætte
Heldragt til babyer
Klarna tilgængelig ved kassen.
De små atleter kan føle sig lune og trygge (som svøbt i et tæppe!) i denne heldragt, der er fremstillet i blødt french terry-materiale, som føles skånsom mod babyens følsomme hud. Lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte og klæde din baby på, og hætten giver mulighed for ekstra tildækning og en super behagelig fornemmelse.
- Vist farve: Pale Ivory
- Stylenr.: FV4455-110
Nike Essentials-heldragt med hætte
De små atleter kan føle sig lune og trygge (som svøbt i et tæppe!) i denne heldragt, der er fremstillet i blødt french terry-materiale, som føles skånsom mod babyens følsomme hud. Lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte og klæde din baby på, og hætten giver mulighed for ekstra tildækning og en super behagelig fornemmelse.
Fordele
Lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte og klæde din baby på samt at lave lag på lag.
Produktoplysninger
- 60% bomuld/40% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pale Ivory
- Stylenr.: FV4455-110
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Essentials-heldragt med hætte