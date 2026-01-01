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Nike Essentials-heldragt med hætte til babyer - Pale Ivory

Nike Essentials-heldragt med hætte

Heldragt til babyer

199,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

De små atleter kan føle sig lune og trygge (som svøbt i et tæppe!) i denne heldragt, der er fremstillet i blødt french terry-materiale, som føles skånsom mod babyens følsomme hud. Lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte og klæde din baby på, og hætten giver mulighed for ekstra tildækning og en super behagelig fornemmelse.


  • Vist farve: Pale Ivory
  • Stylenr.: FV4455-110

Nike Essentials-heldragt med hætte

199,90 kr.

De små atleter kan føle sig lune og trygge (som svøbt i et tæppe!) i denne heldragt, der er fremstillet i blødt french terry-materiale, som føles skånsom mod babyens følsomme hud. Lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte og klæde din baby på, og hætten giver mulighed for ekstra tildækning og en super behagelig fornemmelse.

Fordele

Lynlåslukningen i fuld længde gør det nemt at skifte og klæde din baby på samt at lave lag på lag.

Produktoplysninger

  • 60% bomuld/40% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Pale Ivory
  • Stylenr.: FV4455-110

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Essentials-heldragt med hætte til babyer

    Nike Essentials-heldragt med hætte

    199,90 kr.

    Fuldend looket