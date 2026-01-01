billede 1 af 7
Erling Haaland Club Fleece
Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn
29% rabat
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne fleecetop, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er designet til at holde dig varm, mens du repræsenterer din yndlingsspiller.
- Vist farve: Obsidian/Green Strike
- Stylenr.: IO5902-451
Erling Haaland Club Fleece
29% rabat
Denne fleecetop, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er designet til at holde dig varm, mens du repræsenterer din yndlingsspiller.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Obsidian/Green Strike
- Stylenr.: IO5902-451
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 157 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Erling Haaland Club Fleece.
Erling Haaland Club Fleece
29% rabat