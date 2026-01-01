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Erling Haaland Club Fleece Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn - Obsidian/Green Strike

Erling Haaland Club Fleece

Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn

29% rabat
Obsidian/Green Strike
Phantom/Hot Punch

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne fleecetop, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er designet til at holde dig varm, mens du repræsenterer din yndlingsspiller.


  • Vist farve: Obsidian/Green Strike
  • Stylenr.: IO5902-451

Erling Haaland Club Fleece

29% rabat

Denne fleecetop, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er designet til at holde dig varm, mens du repræsenterer din yndlingsspiller.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian/Green Strike
  • Stylenr.: IO5902-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 157 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Erling Haaland Club Fleece Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn

    Erling Haaland Club Fleece

    29% rabat