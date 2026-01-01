Genanvendte materialer
Erling Haaland Academy
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Denne lette overdel, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er udstyret med svedtransporterende teknologi og meshpaneler, der hjælper med at holde dig afkølet, mens du dominerer banen.
- Vist farve: hvid/hvid/Hot Punch/Hot Punch
- Stylenr.: IF2809-100
Erling Haaland Academy
Denne lette overdel, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er udstyret med svedtransporterende teknologi og meshpaneler, der hjælper med at holde dig afkølet, mens du dominerer banen.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: hvid/hvid/Hot Punch/Hot Punch
- Stylenr.: IF2809-100
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 141 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Erling Haaland Academy