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Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn - hvid/hvid/Hot Punch/Hot Punch

Genanvendte materialer

Erling Haaland Academy

Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn

24% rabat
hvid/hvid/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Obsidian/Phantom
Obsidian/hvid/Green Strike/Green Strike

Udsolgt:

Denne farve fås ikke i øjeblikket

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Disse letvægtsshorts, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er udstyret med svedtransporterende teknologi og meshpaneler, der hjælper med at holde dig afkølet, mens du dominerer banen.


  • Vist farve: hvid/hvid/Hot Punch/Hot Punch
  • Stylenr.: IF2812-100

Erling Haaland Academy

24% rabat

Disse letvægtsshorts, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er udstyret med svedtransporterende teknologi og meshpaneler, der hjælper med at holde dig afkølet, mens du dominerer banen.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/hvid/Hot Punch/Hot Punch
  • Stylenr.: IF2812-100

Størrelse og pasform

    • Pigemodellen har størrelse M på og er 132 cm høj
    • Drengemodellen har størrelse M på og er 150 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn

    Erling Haaland Academy

    24% rabat

    Fuldend looket

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