Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn

Disse letvægtsshorts, der har en grafik inspireret af Erlings magnetiske effekt på banen, er udstyret med svedtransporterende teknologi og meshpaneler, der hjælper med at holde dig afkølet, mens du dominerer banen.

Vist farve: hvid/hvid/Hot Punch/Hot Punch

Stylenr.: IF2812-100