Genanvendte materialer
Erling Haaland Academy
Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
På banen er Erling Haaland ubarmhjertig og frygtløs. Så det er ingen overraskelse, at han har brug for et sæt, der kan matche hans intensitet. Disse lette, maskinstrikkede shorts bruger vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi og mesh-paneler til at hjælpe med at holde ham afkølet, når han slår gnister på banen.
- Vist farve: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stylenr.: HV0213-739
Erling Haaland Academy
På banen er Erling Haaland ubarmhjertig og frygtløs. Så det er ingen overraskelse, at han har brug for et sæt, der kan matche hans intensitet. Disse lette, maskinstrikkede shorts bruger vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi og mesh-paneler til at hjælpe med at holde ham afkølet, når han slår gnister på banen.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Elastisk linning med snoretræk lader dig finde den perfekte pasform.
Produktoplysninger
- Krop/mesh: 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stylenr.: HV0213-739
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 152 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Erling Haaland Academy.
Erling Haaland Academy