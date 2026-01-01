Erling Haaland Academy Dri-FIT-fodboldshorts til større børn

På banen er Erling Haaland ubarmhjertig og frygtløs. Så det er ingen overraskelse, at han har brug for et sæt, der kan matche hans intensitet. Disse lette, maskinstrikkede shorts bruger vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi og mesh-paneler til at hjælpe med at holde ham afkølet, når han slår gnister på banen.

Vist farve: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Stylenr.: HV0213-739