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Erling Haaland Academy Dri-FIT-fodboldshorts til større børn - University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Genanvendte materialer

Erling Haaland Academy

Dri-FIT-fodboldshorts til større børn

24% rabat

Klarna tilgængelig ved kassen.

På banen er Erling Haaland ubarmhjertig og frygtløs. Så det er ingen overraskelse, at han har brug for et sæt, der kan matche hans intensitet. Disse lette, maskinstrikkede shorts bruger vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi og mesh-paneler til at hjælpe med at holde ham afkølet, når han slår gnister på banen.


  • Vist farve: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Stylenr.: HV0213-739

Erling Haaland Academy

24% rabat

På banen er Erling Haaland ubarmhjertig og frygtløs. Så det er ingen overraskelse, at han har brug for et sæt, der kan matche hans intensitet. Disse lette, maskinstrikkede shorts bruger vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi og mesh-paneler til at hjælpe med at holde ham afkølet, når han slår gnister på banen.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Elastisk linning med snoretræk lader dig finde den perfekte pasform.

Produktoplysninger

  • Krop/mesh: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Stylenr.: HV0213-739

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 152 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Erling Haaland Academy Dri-FIT-fodboldshorts til større børn

    Erling Haaland Academy

    24% rabat

    Fuldend looket

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