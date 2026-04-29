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England Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd - Work Blue/hvid

England Tech Fleece Windrunner

Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd

999,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Fyr op under din England-stolthed med denne klassiske Windrunner-hættetrøje. FC Barcelona Tech Fleece Windrunner-hættetrøjen er fremstillet i vores førsteklasses letvægtsfleece, der er glat både indvendigt og udvendigt, og giver dig masser af varme uden ekstra volumen.


  • Vist farve: Work Blue/hvid
  • Stylenr.: IB5927-486

England Tech Fleece Windrunner

999,90 kr.

Fyr op under din England-stolthed med denne klassiske Windrunner-hættetrøje. FC Barcelona Tech Fleece Windrunner-hættetrøjen er fremstillet i vores førsteklasses letvægtsfleece, der er glat både indvendigt og udvendigt, og giver dig masser af varme uden ekstra volumen.

Produktoplysninger

  • Vævet emblem
  • Hoveddel/hættefor: 53% bomuld/47% polyester. Lommeposer: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Work Blue/hvid
  • Stylenr.: IB5927-486

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

England Tech Fleece Windrunner Nike Football-hættetrøje med lynlås til mænd

England Tech Fleece Windrunner

999,90 kr.

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