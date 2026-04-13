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England Tech Fleece Nike-fodboldjoggers til mænd - Work Blue/hvid

England Tech Fleece

Nike fodboldjoggers til mænd

849,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Føl dig godt tilpas, mens du hepper på dit hold i disse England-joggers. De er fremstillet af vores førsteklasses lette Tech Fleece, der er glat både indvendigt og udvendigt, giver dig masser af varme uden ekstra fylde.


  • Vist farve: Work Blue/hvid
  • Stylenr.: IB6412-486

England Tech Fleece

849,90 kr.

Føl dig godt tilpas, mens du hepper på dit hold i disse England-joggers. De er fremstillet af vores førsteklasses lette Tech Fleece, der er glat både indvendigt og udvendigt, giver dig masser af varme uden ekstra fylde.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 53% bomuld/47% polyester. Håndrygsiden af lommeposen: 100% bomuld.
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Work Blue/hvid
  • Stylenr.: IB6412-486

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
    • 7/8-længde: går til anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Yoni834533243

    I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.

  • georges616954792

    Top quality and highly recommend it.

England Tech Fleece Nike-fodboldjoggers til mænd

England Tech Fleece

849,90 kr.

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