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England Tech Fleece
Nike-fodboldbukser til større børn (drenge)
649,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vores førsteklasses, lette Tech Fleece, der er blød både indvendig og udvendig, giver dig masser af varme uden ekstra fylde, så du kan heppe på dit hold uanset temperaturen.
- Vist farve: Work Blue/hvid
- Stylenr.: IB7869-486
England Tech Fleece
649,90 kr.
Vores førsteklasses, lette Tech Fleece, der er blød både indvendig og udvendig, giver dig masser af varme uden ekstra fylde, så du kan heppe på dit hold uanset temperaturen.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 53 % bomuld/47 % polyester. Lommepose på håndryggens side: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Work Blue/hvid
- Stylenr.: IB7869-486
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 138 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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England Tech Fleece
649,90 kr.