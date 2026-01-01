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England Tech Fleece-Nike-fodboldbukser til større børn (drenge) - Work Blue/hvid

England Tech Fleece

Nike-fodboldbukser til større børn (drenge)

649,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Vores førsteklasses, lette Tech Fleece, der er blød både indvendig og udvendig, giver dig masser af varme uden ekstra fylde, så du kan heppe på dit hold uanset temperaturen.


  • Vist farve: Work Blue/hvid
  • Stylenr.: IB7869-486

England Tech Fleece

649,90 kr.

Vores førsteklasses, lette Tech Fleece, der er blød både indvendig og udvendig, giver dig masser af varme uden ekstra fylde, så du kan heppe på dit hold uanset temperaturen.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 53 % bomuld/47 % polyester. Lommepose på håndryggens side: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Work Blue/hvid
  • Stylenr.: IB7869-486

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 138 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    England Tech Fleece-Nike-fodboldbukser til større børn (drenge)

    England Tech Fleece

    649,90 kr.

    Fuldend looket

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