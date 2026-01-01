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England Nike Football-T-shirt til større børn - Work Blue

England

Nike Football-T-shirt til større børn

189,90 kr.
Work Blue
Obsidian

Udsolgt:

Denne farve fås ikke i øjeblikket

Vis kærligheden til dit hold med denne bløde England-T-shirt i bomuld.


  • Vist farve: Work Blue
  • Stylenr.: IQ2187-486

England

189,90 kr.

Vis kærligheden til dit hold med denne bløde England-T-shirt i bomuld.

Produktoplysninger

  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Work Blue
  • Stylenr.: IQ2187-486

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 137 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    England Nike Football-T-shirt til større børn

    England

    189,90 kr.

    Fuldend looket

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