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Genanvendte materialer
England
Nike Dri-FIT Football-tracksuit med hætte til større børn
679,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Denne klassiske England-tracksuit er fremstillet i blødt, maskinstrikket materiale med svedtransporterende teknologi, så du kan holde dig veltilpas, mens du spiller hele dagen.
- Vist farve: hvid/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Stylenr.: IH1896-100
England
679,90 kr.
Denne klassiske England-tracksuit er fremstillet i blødt, maskinstrikket materiale med svedtransporterende teknologi, så du kan holde dig veltilpas, mens du spiller hele dagen.
Produktoplysninger
- Elastiske manchetter og kant på jakken
- Sidelommer
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: hvid/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Stylenr.: IH1896-100
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse M på og er 137 cm høj
- Drengemodellen har størrelse M på og er 137 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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England
679,90 kr.