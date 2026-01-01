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England FA Academy
Nike-fodbold
189,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.
- Vist farve: hvid/rød/blå/Midnight Navy
- Stylenr.: IQ0655-100
England FA Academy
189,90 kr.
Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.
Produktoplysninger
- 67 % gummi/10 % polyuretan (PU)/13 % polyester/10 % ethylenvinylacetat (EVA)
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: hvid/rød/blå/Midnight Navy
- Stylenr.: IQ0655-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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England FA Academy
189,90 kr.