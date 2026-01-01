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England FA Academy Nike-fodbold - hvid/rød/blå/Midnight Navy

England FA Academy

Nike-fodbold

189,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.


  • Vist farve: hvid/rød/blå/Midnight Navy
  • Stylenr.: IQ0655-100

England FA Academy

189,90 kr.

Scor mål efter mål med Academy-fodboldens innovative OmniSculpt-teknologi – rillerne præget ind i yderdelen tillader luftcirkulation omkring bolden og giver en mere nøjagtig boldflugt.

Produktoplysninger

  • 67 % gummi/10 % polyuretan (PU)/13 % polyester/10 % ethylenvinylacetat (EVA)
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/rød/blå/Midnight Navy
  • Stylenr.: IQ0655-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    England FA Academy Nike-fodbold

    England FA Academy

    189,90 kr.

    Fuldend looket

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