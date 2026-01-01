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England Club
Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
379,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke repræsenterer England. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
- Vist farve: Midnight Navy/hvid
- Stylenr.: IB7846-410
England Club
379,90 kr.
Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke repræsenterer England. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
Produktoplysninger
- Kængurulomme
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Midnight Navy/hvid
- Stylenr.: IB7846-410
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 155 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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England Club
379,90 kr.