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England Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge) - Midnight Navy/hvid

England Club

Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)

379,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke repræsenterer England. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.


  • Vist farve: Midnight Navy/hvid
  • Stylenr.: IB7846-410

England Club

379,90 kr.

Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke repræsenterer England. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.

Produktoplysninger

  • Kængurulomme
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Midnight Navy/hvid
  • Stylenr.: IB7846-410

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 155 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    England Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)

    England Club

    379,90 kr.

    Fuldend looket