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England Club Nike Football-hættetrøje til mænd - Midnight Navy/hvid

England Club

Nike Football-hættetrøje til mænd

529,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke repræsenterer England. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.


  • Vist farve: Midnight Navy/hvid
  • Stylenr.: IB6297-410

England Club

529,90 kr.

Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke repræsenterer England. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.

Produktoplysninger

  • Kængurulomme
  • 80 % bomuld/20 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Midnight Navy/hvid
  • Stylenr.: IB6297-410

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • FBECKS

    Πάρα πολύ ωραίο κρίμα που δεν πρόλαβα να πάρω και της Ολλανδίας

  • Lovely Bubbly

    Armadeus

    Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.

England Club Nike Football-hættetrøje til mænd

England Club

529,90 kr.

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